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Происшествия

Два жилых дома спасли пожарные в Бежаницком районе

6 мая около 19:20 загорелась хозяйственная постройка в деревне Кузнецово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание и спасли два жилых дома. Предположительная причина пожара - нарушение правил безопасности при эксплуатации печного оборудования.

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