Два жилых дома спасли пожарные в Бежаницком районе

10:21, 07 мая 2021, ПАИ

6 мая около 19:20 загорелась хозяйственная постройка в деревне Кузнецово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание и спасли два жилых дома. Предположительная причина пожара - нарушение правил безопасности при эксплуатации печного оборудования.