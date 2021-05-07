Два жилых дома спасли пожарные в Бежаницком районе
6 мая около 19:20 загорелась хозяйственная постройка в деревне Кузнецово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание и спасли два жилых дома. Предположительная причина пожара - нарушение правил безопасности при эксплуатации печного оборудования.
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06 мая 2021
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