Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Специалисты Псковской инфекционной больницы выпустили статью о постковидном синдроме

Специалисты Псковской инфекционной больницы выпустили статью о постковидном синдроме, сообщается в instagram-аккаунте медучреждения. В подготовке материала в том числе принимал участие клинический психолог больницы.

«Ситуация с пандемией сама по себе является стрессогенным фактором, поэтому чувствовать тревогу, беспокойство и горе абсолютно естественно. Кроме того, научно доказано, что сам вирус способен поражать центральную, периферическую и автономную нервную систему, - пишут составители статьи. - Постоянное ощущение стресса организмом может вызвать чувство страха, гнева, печали, беспокойства, онемения или разочарования. Изменения аппетита, энергии, желаний и интересов».
 

Также среди побочных эффектов после перенесенной коронавирусной инфекции специалисты называют проблемы с концентрацией внимания и принятием решений. Проблемы со сном и кошмары.  Физические реакции, такие как: головные боли, боли в теле, проблемы с желудком и кожная сыпь,
обострение хронических заболеваний. Кроме этого может проявляться
повышенное употребление табака, алкоголя и других веществ.

Полностью статью можно прочитать здесь. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к решению сделать большие майские выходные?
Проголосовать >>>

07 мая 2021

Куда в Пскове звонить в экстренной ситуации во время праздников

07 мая 2021

Стала известна афиша праздничных мероприятий, которые пройдут в Пскове 9 мая

07 мая 2021

Фонтаны заработали в Великих Луках
07 мая 2021

В Пскове росгвардейцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне
07 мая 2021

Концепцию парка на горе Соколихе обсудили на совещании в Пскове
07 мая 2021

Газета «Призыв» отмечает свой 103-й день рождения

07 мая 2021

Псковичка стала серебряным призером международной научной конференции в Белоруссии
07 мая 2021

Почему Вечный огонь никогда не гаснет даже на сильном ветру

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...