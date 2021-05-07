Специалисты Псковской инфекционной больницы выпустили статью о постковидном синдроме

11:07, 07 мая 2021, ПАИ

Специалисты Псковской инфекционной больницы выпустили статью о постковидном синдроме, сообщается в instagram-аккаунте медучреждения. В подготовке материала в том числе принимал участие клинический психолог больницы.

«Ситуация с пандемией сама по себе является стрессогенным фактором, поэтому чувствовать тревогу, беспокойство и горе абсолютно естественно. Кроме того, научно доказано, что сам вирус способен поражать центральную, периферическую и автономную нервную систему, - пишут составители статьи. - Постоянное ощущение стресса организмом может вызвать чувство страха, гнева, печали, беспокойства, онемения или разочарования. Изменения аппетита, энергии, желаний и интересов».



Также среди побочных эффектов после перенесенной коронавирусной инфекции специалисты называют проблемы с концентрацией внимания и принятием решений. Проблемы со сном и кошмары. Физические реакции, такие как: головные боли, боли в теле, проблемы с желудком и кожная сыпь,

обострение хронических заболеваний. Кроме этого может проявляться

повышенное употребление табака, алкоголя и других веществ.

Полностью статью можно прочитать здесь.