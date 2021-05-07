Три бутылки со спиртным украл пскович из магазина на улице Труда

10:59, 07 мая 2021, ПАИ

В Пскове местный житель похитил спиртное из магазина на улице Труда, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Инцидент произошёл 6 мая около 13:00. Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» прибыл на место происшествия и задержал 26-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала две бутылки коньяка и бутылку ликера.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.