Три бутылки со спиртным украл пскович из магазина на улице Труда
В Пскове местный житель похитил спиртное из магазина на улице Труда, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Инцидент произошёл 6 мая около 13:00. Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» прибыл на место происшествия и задержал 26-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала две бутылки коньяка и бутылку ликера.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
06 мая 2021
Минометные мины времен Великой Отечественной войны распознаны в Великолукском районе