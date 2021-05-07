Почему Вечный огонь никогда не гаснет даже на сильном ветру

11:37, 07 мая 2021, ПАИ

Пламя Вечного огня не гаснет ни на секунду, несмотря на смену сезонов и резкие перемены погоды в столице. Почему так происходит, РИА Новости рассказали специалиста «Мосгаза».

Бесперебойное горение Вечного огня в Александровском саду обеспечивает особенная конструкция: под звездой мемориала установлена горелка с тремя запальниками, внутри которых под постоянным напряжением находятся платиновые спирали. Газ по специальным трубкам подается через эти запальники, которые постоянно подают в поток искру, тем самым обеспечивая стабильное горение и теплый цвет огня.

Конструкция газогорелочного устройства была разработана специально для мемориала на заводе Хруничева. На три запальника приходится по дополнительной камере сгорания, благодаря чему пламя Вечного огня во время сильного ветра может стать практически горизонтальным, но все равно не погаснет.

Контроль за работоспособностью конструкции осуществляется ежедневно, профилактический осмотр мемориала проводится каждый месяц. Дополнительно проводят комплексную диагностику горелки перед важными государственными праздниками: Днем защитника Отечества и Днем Победы. Масштабная проверка конструкции, как правило, занимает порядка сорока минут.