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Общество

В Пскове школьникам запретили приходить на уроки с видеорегистратором

Директор одной из псковских школ запретил использование видеорегистраторов в учебном заведении после того, как мать отправила своего ребенка на занятия с нагрудной камерой. Это решение было оспорено в суде, но безуспешно, сообщает РИА Новости. В распоряжении агентства оказались судебные документы.

Фото: ПАИ

В этих материалах говорится, что директору поступила коллективная жалоба от родителей учащихся одного из пятых классов на ученика, пришедшего в школу с видеорегистратором. Он записывал происходящее в течение всего учебного дня. Родители указали, что это нарушает права других детей.

В результате директор издал приказ, фактически запрещающий ношение видеорегистраторов в школе. Мать ученика обратилась в суд с просьбой признать этот приказ недействительным.

По её словам, она дала ребенку видеорегистратор, поскольку он неоднократно сталкивался «с неоднократными нарушениями прав и законных интересов со стороны одноклассников и педагогического состава, в результате чего ему причинены телесные повреждения, психологическая травма».

Суд в Пскове пришёл к выводу, что постоянная видеосъёмка во время учебного процесса противоречит законодательству об образовании. Кроме того, сбор персональных данных с помощью видеосъёмки возможен только при наличии письменного согласия субъекта данных. Исковые требования были отклонены, решение вступило в силу.

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