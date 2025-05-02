Перезахоронение воинов-красноармейцев состоится в Бежаницах 4 мая

23:50, 02 мая 2025, ПАИ

Перезахоронение воинов-красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Бежаницкого муниципального округа, состоится на воинском захоронении в Бежаницах 4 мая в 12:00. Об этом сообщает газета «Сельская новь».

Военнослужащие, погибшие в годы Великой Отечественной войны, найдены благодаря поисковым отрядам, работающим на территории района в рамках «Вахты Памяти – 2025».



Фото: Поисковый отряд «Псковский рубеж»



Фото: Поисковый отряд «Псковский рубеж»



Фото: Поисковый отряд «Псковский рубеж»



Фото: Поисковый отряд «Псковский рубеж»



Фото: Поисковый отряд «Псковский рубеж»









«Наша вахта выходит на завершающую стадию. Остались буквально пара-тройка рабочих полевых дней, а потом сборы, захоронение и отъезд. Погода в этом году особо не радует, но поработать даёт», – сообщают поисковики «Псковского рубежа» на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

На сегодняшний день силами уральцев в Невельском районе эксгумированы останки восьми бойцов РККА, обнаружен один смертный медальон, который отправится на экспертизу, и два бойца войск вермахта, уточнили поисковики.

В Бежаницах совместными силами на данный момент эксгумированы останки 15 красноармейцев. Работа ещё идёт.