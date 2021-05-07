Названы победители первенства Псковской области по баскетболу

11:45, 07 мая 2021, ПАИ

5-6 мая состоялось первенство Псковской области по баскетболу среди команд юношей и девушек 2004-2005 годов рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный судья соревнований Денис Аторин.

В результате соревнований, которые проходили в спортивном зале ФОК «Писковичи», места распределились следующим образом:

Юноши: 1 место – Псков (СШОР «Ника»), 2 место – Невель (МБУ ДО ДЮСШ), 3 место – Дно.

MVP турнира признан пскович Виталий Семёнов.

Девушки: 1 место – Великие Луки (СШОР «Экспресс»), 2 место – Локня (МБУ ДО ЦДО), 3 место – Псков (ДООСЦ «Юность).

Приз MVP получила великолучанка Эмилия Родченкова.

Награды победителям и призёрам вручили президент Псковской региональной федерации баскетбола Матвей Петров и главный судья соревнований, судья всероссийской категории Денис Аторин.