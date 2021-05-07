Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Названы победители первенства Псковской области по баскетболу

Фото: Денис Аторин

5-6 мая состоялось первенство Псковской области по баскетболу среди команд юношей и девушек 2004-2005 годов рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный судья соревнований Денис Аторин.

В результате соревнований, которые проходили в спортивном зале ФОК «Писковичи»,  места распределились следующим образом:

Юноши: 1 место – Псков (СШОР «Ника»), 2 место – Невель (МБУ ДО ДЮСШ), 3 место – Дно. 

MVP турнира признан пскович Виталий Семёнов.

Девушки: 1 место – Великие Луки (СШОР «Экспресс»), 2 место – Локня (МБУ ДО ЦДО), 3 место – Псков (ДООСЦ «Юность).

Приз MVP получила великолучанка Эмилия Родченкова.

Награды победителям и призёрам вручили президент Псковской региональной федерации баскетбола Матвей Петров и главный судья соревнований, судья  всероссийской категории Денис Аторин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к решению сделать большие майские выходные?
Проголосовать >>>

07 мая 2021

Названы победители первенства Псковской области по баскетболу
07 мая 2021

Опубликован график закрытия дорог в Псковской области для проведения соревнований по велоспорту
06 мая 2021

Псковскую область в Юношеской футбольной лиге Северо-Запада представят две команды
06 мая 2021

Спорт в Псковской области во время пандемии - пресс-конференция Елены Чернышовой

06 мая 2021

В Псковской области набирают популярность воркаут и скандинавская ходьба

06 мая 2021

В девяти районах области построят одиннадцать пришкольных стадионов

06 мая 2021

Елена Чернышова: В результате реорганизации не будут сокращены ни тренеры, ни секции

06 мая 2021

Участники экспедиции «РоссиЯ-2021» преодолевают путь на велосипедах


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...