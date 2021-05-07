Двух мужчин с пакетиком неизвестного вещества задержали в Пскове

12:03, 07 мая 2021, ПАИ

В Пскове задержали двух мужчин с пакетиком неизвестного вещества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области совместно с оперативниками УКОН регионального УМВД проводили профилактические мероприятия на территории района Запсковье. Здесь они задержали двух мужчин с признаками наркотического опьянения, у которых при досмотре был обнаружен полимерный пакетик с неизвестным веществом.

Теперь задержанных привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.