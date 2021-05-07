Псковичка стала серебряным призером международной научной конференции в Белоруссии

12:27, 07 мая 2021, ПАИ

В Могилевском институте МВД Республики Беларусь подвели итоги Международной конференции «Научный поиск курсантов – 2021», в которой приняли участие более 200 студентов из России, Беларуси, Казахстана и Украины. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Виктория Ложкина с научной работой «Актуальные вопросы участия учреждений и органов УИС в предпринимательской деятельности» заняла второе место в секции «Юридические науки».

«Среди 120 конкурсантов, принявших участие в работе секции «Юридические науки», научная работа Виктории Ложкиной нашла признание: призовое место в международной конференции такого уровня – это успех. Надеюсь, что курсант нас еще порадует своими победами, по крайней мере, мы будем к этому стремиться», – поделилась с журналистами старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Татьяна Хван, которая является научным руководителем курсанта.

Россию на конференции представляли курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России, Самарского юридического института ФСИН России, Белгородского юридического института МВД России им. И. Д. Путилина, Нижегородской академии МВД России, Сибирского юридического института МВД России, Барнаульского юридического института МВД России, Уральского юридического института МВД России, Омской академии МВД России.