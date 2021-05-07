Более восьми тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки

12:34, 07 мая 2021, ПАИ

За последние сутки в России от коронавируса вылечились 8 022 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

6 мая в стране зафиксировано 376 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России выявлено 8 386 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на 7 мая в России выявлено 4 863 514 случаев заболевания коронавирусом, 4 480 360 человек выздоровело, 112 622 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 36 674 случая заражения коронавирусом, 28 489 пациентов выздоровело, 361 человек умер.