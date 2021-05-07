В Пскове росгвардейцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», военнослужащие регионального управления Росгвардии приняли участие в памятных мероприятиях у монумента, установленного на братском захоронении 50 тысяч военнопленных и мирных жителей, погибших в концлагере «Пески».
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, литию отслужил духовный наставник псковских росгвардейцев протоиерей Алексей Воронюк.
Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили к монументу цветы.
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