В Пскове росгвардейцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне

13:23, 07 мая 2021, ПАИ

Сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», военнослужащие регионального управления Росгвардии приняли участие в памятных мероприятиях у монумента, установленного на братском захоронении 50 тысяч военнопленных и мирных жителей, погибших в концлагере «Пески».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, литию отслужил духовный наставник псковских росгвардейцев протоиерей Алексей Воронюк.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили к монументу цветы.