Лукашенко объявил о создании в Белоруссии собственной вакцины от COVID-19

14:28, 07 мая 2021, ПАИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о создании в республике собственной вакцины от коронавируса, сообщает «БелТА».

«В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», – сказал Александр Лукашенко.

В настоящий момент в Белоруссии прививают от коронавируса вакциной «Спутник V», разработанной в России. В самой республике в марте сообщили о запуске промышленного производства данного препарата по российским технологиям. Кроме того, в стране используется вакцина Vero Cell китайской компании Sinopharm.