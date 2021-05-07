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Общество

Лукашенко объявил о создании в Белоруссии собственной вакцины от COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о создании в республике собственной вакцины от коронавируса, сообщает «БелТА».

«В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», – сказал Александр Лукашенко.

В настоящий момент в Белоруссии прививают от коронавируса вакциной «Спутник V», разработанной в России. В самой республике в марте сообщили о запуске промышленного производства данного препарата по российским технологиям. Кроме того, в стране используется вакцина Vero Cell китайской компании Sinopharm.

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