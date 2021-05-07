Где в Великолукском районе можно заказать доставку сжиженного газа

15:47, 07 мая 2021, ПАИ

Заказать доставку населению сжиженного газа в баллонах в настоящее время можно будет в администрациях сельских поселений, рассказали Псковскому агентству информации в редакции газеты «Наш путь».

Обращаться по следующим адресам и телефонам:

Администрация СП «Шелковская волость» (на территории бывшей Черпесской волости) тел.: 8(81153) 26-131;

Администрация СП «Шелковская волость» (на территории бывшей Букровской волости) тел.: 8(81153) 20-336;

Администрация СП «Шелковская волость» (на территории бывшей Марьинской,

Шелковской волостей) тел.: 8(81153) 25-441;

Администрация СП «Лычевская волость» тел.: 8(81153)26-425;

Администрация СП «Пореченская волость» тел.: 8(81153) 24-242;

Администрация СП «Переслегинская волость» тел.: 8(81153) 27-116,

8 (81153) 23-456.