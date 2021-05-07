Где в Великолукском районе можно заказать доставку сжиженного газа
Заказать доставку населению сжиженного газа в баллонах в настоящее время можно будет в администрациях сельских поселений, рассказали Псковскому агентству информации в редакции газеты «Наш путь».
Обращаться по следующим адресам и телефонам:
Администрация СП «Шелковская волость» (на территории бывшей Черпесской волости) тел.: 8(81153) 26-131;
Администрация СП «Шелковская волость» (на территории бывшей Букровской волости) тел.: 8(81153) 20-336;
Администрация СП «Шелковская волость» (на территории бывшей Марьинской,
Шелковской волостей) тел.: 8(81153) 25-441;
Администрация СП «Лычевская волость» тел.: 8(81153)26-425;
Администрация СП «Пореченская волость» тел.: 8(81153) 24-242;
Администрация СП «Переслегинская волость» тел.: 8(81153) 27-116,
8 (81153) 23-456.