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Общество

«Здесь очень хорошо»: индийская студентка рассказала ПАИ о лечении в псковской инфекционке

Студентка первого курса направления «лечебное дело» Псковского государственного университета Критика Джанардан Сингх рассказала Псковскому агентству информации, как попала в Псковскую областную инфекционную больницу.

Специально для ПАИ, находясь в «красной» зоне, она записала видеоролик на свой смартфон. Девушка на английском эмоционально делится впечатлениями о том, что с ней происходит.На видео видно, что настроена она позитивно. 

И - ей в больнице хорошо! Индийская студентка только отметила разницу в пище, к которой привыкла. В остальном она довольна.

Подробности – в видеорепортаже ПАИ.

Напомним, положительный тест на COVID-19 выявлен у 42 из 67 студентов, прибывших в Псков из Индии. Все заболевшие находятся в Псковском отделении областной инфекционной больницы. Болезнь у всех протекает в лёгкой форме.

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