«Здесь очень хорошо»: индийская студентка рассказала ПАИ о лечении в псковской инфекционке

19:15, 07 мая 2021, ПАИ

Студентка первого курса направления «лечебное дело» Псковского государственного университета Критика Джанардан Сингх рассказала Псковскому агентству информации, как попала в Псковскую областную инфекционную больницу.

Специально для ПАИ, находясь в «красной» зоне, она записала видеоролик на свой смартфон. Девушка на английском эмоционально делится впечатлениями о том, что с ней происходит.На видео видно, что настроена она позитивно.

И - ей в больнице хорошо! Индийская студентка только отметила разницу в пище, к которой привыкла. В остальном она довольна.

Подробности – в видеорепортаже ПАИ.

Напомним, положительный тест на COVID-19 выявлен у 42 из 67 студентов, прибывших в Псков из Индии. Все заболевшие находятся в Псковском отделении областной инфекционной больницы. Болезнь у всех протекает в лёгкой форме.