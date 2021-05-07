Персональный концерт в честь участника ВОВ провели в Великолукском районе

18:22, 07 мая 2021, ПАИ

В честь участника Великой Отечественной войны Михаила Шеплякова из деревни Смычок Шелковской волости Великолукского района состоялся персональный адресный концерт, организованный сотрудниками районного информационно-культурного центра.

Как пишет газета Великолукского района «Наш путь», ветерана с наступающим Днём Победы поздравили глава Шелковской волости Любовь Богатырева, социальный работник Татьяна Васильева и его дети.

Напомним, в октябре 2020 года Михаил Шепляков отметил 95-летие. Он единственный из ныне живых участников Великой Отечественной войны, проживающий на территории Шелковской волости.