Персональный концерт в честь участника ВОВ провели в Великолукском районе
В честь участника Великой Отечественной войны Михаила Шеплякова из деревни Смычок Шелковской волости Великолукского района состоялся персональный адресный концерт, организованный сотрудниками районного информационно-культурного центра.
Как пишет газета Великолукского района «Наш путь», ветерана с наступающим Днём Победы поздравили глава Шелковской волости Любовь Богатырева, социальный работник Татьяна Васильева и его дети.
Напомним, в октябре 2020 года Михаил Шепляков отметил 95-летие. Он единственный из ныне живых участников Великой Отечественной войны, проживающий на территории Шелковской волости.
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