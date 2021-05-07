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Общество

Полиция Пскова совершила проверочный рейд по кальянным

Оказалось, что не все заведения исполняют закон. Фото piaxabay

В длинные майские выходные сотрудники полиции Пскова проверили, как городские кальянные соблюдают указ губернатора региона о соблюдении ограничительных мер в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Так, в псковской кальянной, расположенной в доме на улице Рокоссовского, в вечернее время сотрудники отдела исполнения административного законодательства УМВД России по городу Пскову установили факт нарушения требований, утверждунных указом губернатора Псковской области № 30 от 15 марта 2020 года. Здесь посетителям предоставлялись услуги курения кальяна. Кроме того, посетители заведения не соблюдали социальную дистанцию и находились в помещении без защитных медицинских масок. В этом заведении досуга полицейскими также выявлен факт торговли алкоголем без лицензии и спороводительных документов. По всем фактам будут проведены проверки.

Аналогичная проверка прошла в кальянной на улице Советской в Пскове. Здесь также реализовывалась продажа кальянов и алкоголя в обход закона. Полицейскими изъято пиво, водка, ликёр, вино игристое, виски шотландский, которые заведение сбывало без лицензии.

УМВД России по Псковской области напоминает гражданам о необходимости строгого соблюдения действующих ограничений, касающихся работы предприятий общепита и организации массовых развлекательных мероприятий, введённых в регионе в связи с пандемией коронавируса. 

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