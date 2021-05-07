Об онлайн- и офлайн-развитии псковского спорта – в интервью с Еленой Чернышовой

19:59, 07 мая 2021, ПАИ

2020 год принёс остановку фактически всех сфер жизни, и в первую очередь спорта как явления по большей части массового. На дворе 2021 год, ситуация выравнивается, часть ограничений уже снята, другие продолжают корректироваться и отменяться. Как себя чувствует региональный спорт в нынешних условиях, что изменилось и чего ожидать – на эти вопросы в рамках пресс-конференции в медиацентре ПАИ ответила руководитель комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова.

Привилегии статуса

– Недавно новым руководителем дирекции спортивных сооружений Ледового дворца был назначен известный спортсмен, боксёр Артур Акавов. Что изменится в работе учреждения? По информации, там проходит реорганизация. Сообщалось также, что в дальнейшем появится некое объединённое спортивное учреждение Псковской области.

– Действительно, Артур назначен исполняющим обязанности руководителя Ледового дворца. Решение было принято после того, как Иван Штылин решил покинуть руководство Ледового дворца. Рассматривалось несколько кандидатур, и остановились на сегодняшний день на кандидатуре Артура.

Он в разговоре сказал, что в ближайший год-два планирует завершить свою карьеру в профессиональном боксе, но хотел бы остаться в сфере спорта и заниматься развитием спорта в Псковской области. Поэтому ему было предложено возглавить действующую дирекцию спортивных сооружений.

Многие задавали вопрос, почему боксёр возглавил учреждение, которое развивает хоккей и фигурное катание. На самом деле всё просто. С 2015 года сеть государственных учреждений по спорту не соответствует требованиям, предъявляемым Министерством спорта Российской Федерации. Фактически ни одно из наших государственных учреждений не имеет ту аббревиатуру, которая должна быть. Дирекция спортивных сооружений называется как обслуживающая организация, на самом деле на протяжении последних лет там успешно развивается и фигурное катание, и хоккей. Это спортивная подготовка, и получалось, что фактически мы нигде не заявляли, что у нас есть спортивная школа, где ребята показывают высокий результат. Можно привести пример команды «Торнадо» и прекрасное выступление фигуристки Зайцевой, которая стала первым кандидатом в мастера спорта в Псковской области.

Исходя из этого, было принято решение провести реорганизацию. Начали мы её в прошлом году. К сожалению, из-за ковида её не смогли провести полноценно. В том году, единственное, преобразовали школу шахмат, которая занимается всеобучем: она ушла в сферу образования.

На сегодняшний день создан центр спортивной подготовки, который будет заниматься организационной работой. В центре спортивной подготовки должны быть главные тренеры по базовым видам спорта, которые должны будут набирать спортсменов, формировать сборные и вести их до завершения профессиональной карьеры. Соответственно, должна быть спортивная школа. Центр спортивной подготовки не должен заниматься спортивной подготовкой. А у нас получалось, что в центре спортивной подготовки именно этим и занимались, и нам задавали вопрос, на каком основании мы не могли два года сдать отчёты.

Исходя из этого, было принято решение из имеющихся ресурсов создать две структуры. Это будет центр спортивной подготовки с функционалом главных тренеров (они по-прежнему будут курировать ГТО в области, проводить спортивные мероприятия), и будет создана большая спортивная школа, которая должна объединить четыре учреждения: дирекцию спортивных сооружений (это будет спортивная школа «Олимп»), спортсменов из центра спортивной подготовки, центр лыжных гонок и биатлона в Острове (там на сегодняшний день всего лишь 30 воспитанников, при такой численности содержать эту структуру достаточно затратно) и школу «Мишутка» по самбо, которая находится в Пушкинских Горах.

Наша цель была сохранить всех тренеров и спортсменов. На самом деле мы решили поработать с административным персоналом, сделать централизованную бухгалтерию, централизованные закупки. И в дальнейшем, если Артур сейчас осмотрится (он исполняющий обязанности), поймёт, с чем имеет дело, он может претендовать на участие в конкурсе на должность директора спортивной школы «Олимп». Конечно же, основная цель спортивной школы – получить статус олимпийского резерва исходя из того, что в школе есть очень талантливые, перспективные ребята в лёгкой атлетике, академической гребле. Наш спортсмен Сорин претендует на участие в Олимпиаде в Токио, есть чудесная Васильева, которая будет участвовать в Паралимпиаде в Токио. Это даёт право новой школе сразу подать документы в Минспорт для получения статуса олимпийского резерва. Планируем завершить реорганизацию к июлю месяцу, к сентябрю сформировать пакет документов и отправить его в Минспорт для получения статуса школы олимпийского резерва.

– А что этот статус даст региону?

– Прежде всего, федеральное финансирование. На протяжении второго года в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» министерство поддерживает школы олимпийского резерва в части приобретения спортивного инвентаря и оборудования по видам спорта, которые культивируются. Мы в этом году уже получим первое финансирование в размере 6,5 млн рублей. Было принято решение его направить на две школы города Пскова, имеющие статус олимпийского резерва, – это «Надежда» и «Ника»: они могут купить спортивный инвентарь для развития базовых видов спорта – академической гребли, лыжных гонок и лёгкой атлетики.

– Сейчас кто имеет статус школы олимпийского резерва?

– Три школы в Пскове.

– Это какие виды спорта?

– «Барс» – по плаванию, «Надежда» получила его благодаря лёгкой атлетике, «Ника» – благодаря академической гребле. И в Великих Луках есть школа «Экспресс», которая получила статус благодаря боксу: спортсмен Егоров показал высокий результат на соревнованиях.

– И если мы получим новый статус для новой школы, какие это будут виды спорта?

– На сегодняшний день будем развивать базовые виды спорта: это академическая гребля, лёгкая атлетика, велоспорт, биатлон (есть хорошие результаты). Думаю, благодаря этим видам спорта мы будем получать статус олимпийского резерва.

– Развитию каких видов спорта сейчас в регионе уделяется больше всего внимания?

– Я бы не выделила ни один вид спорта. На государственном уровне, то есть на уровне областного спорткомитета, мы поддерживаем 57 видов спорта. Мы работаем с 57 федерациями, которые получают финансирование из областного бюджета. Конечно, есть массовые виды спорта, которые мы все знаем: это футбол, спортивное ориентирование, лёгкая атлетика. Есть специфические виды спорта, например тхэквондо, которое сейчас только набирает обороты. Поэтому сказать, что мы ставим акцент на каком-то виде спорта, я не могу. Мы стараемся развивать всё, потому что прекрасно понимаем: если есть заинтересованность в каком-то виде спорта, мы должны это поддерживать.

В соответствии с нормами

– Итак, что сейчас и что будет потом, после реорганизации?

– Сейчас есть четыре учреждения: это центр спортивной подготовки, дирекция спортивных сооружений, центр развития лыжных гонок и биатлона и школа «Мишутка» в Пушкинских Горах. На сегодняшний день мы из четырёх учреждений сделаем два, которые будут соответствовать приказу Министерства спорта Российской Федерации: это будет центр спортивной подготовки и спортивная школа. Просто на сегодняшний день ни центр спортивной подготовки, ни дирекция в своём названии не соответствуют тому, чем они реально занимаются.

Что касается центра лыжных гонок и биатлона в деревне Смоленка (Островский район), нам уже давно делали замечания в Минспорте, что не может существовать два центра спортивной подготовки в регионе, а у нас их получалось два. Плюс ко всему воспитанников очень мало, не более 30. Мы их объединяем с центром спортивной подготовки.

Что касается «Мишутки», это школа, которая к нам в своё время перешла от муниципалитета, нам её передала администрация Пушкинских Гор. Она занимается развитием только самбо, сейчас они пытаются развивать дзюдо, футбол, там занимаются ребята только из Пушкинских Гор и воспитанников не более 150 человек, то есть школа имеет определённую специфику.

На сегодняшний день там нет ребят, которые показывают высокие результаты, как это было 10-15 лет назад, и поэтому было принято решение оставить в Острове и в Пушкинских Горах филиалы. Там останется прежнее руководство, оно будет возглавлять филиал, мы поработаем только с административным персоналом. Мы не собираемся сокращать ни тренеров, ни секции, ни спортсменов. Наша цель – из имеющихся ресурсов создать правильные структуры. Основная цель – ввести новую должность «главный тренер», которой сейчас нет в области.

– То есть привести всё в соответствие с нормами?

– С приказом Минспорта, да. Мы должны были это сделать ещё в 2015 году. Мы достаточно долго сопротивлялись, но дело в том, что в последние два года мы не могли сдавать отчёты в Минспорт, потому что этих структур просто не было в статотчётах и мы не могли отображать спортсменов, которые есть в таких организациях.

– А спортивная школа будет на базе Ледового дворца?

– Да.

Палки, игры, турники

– Какие меры поддержки спортивных федераций сейчас существуют в Псковской области? Как работают в этом направлении власти?

– Мы с 2014 года работаем со спортивными федерациями через предоставление субсидий на реализацию календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Псковской области. В 2014 году это было одно количество федераций, их было 40 – сейчас их 57, а если говорить об аккредитованных, их больше 70, просто не все федерации подают заявки на получение субсидий из областного бюджета: кто-то не хочет, кто-то является не отдельным юридическим лицом, а филиалом. Поэтому работа осуществляется именно в плане субсидирования данных федераций.

– Какая помощь им в основном оказывается?

– На сегодняшний день по положению они могут тратить субсидию на выезды на соревнования, на проведение соревнований, приобретение инвентаря. Просто мы признаём ограниченность финансовых ресурсов, и федерации большую часть денежных средств направляют именно на командирование на спортивные соревнования, на их проведение. В прошлом году в связи с тем, что было отменено большое количество мероприятий, денежные средства были направлены на приобретение спортивной формы, единой для всех спортсменов Псковской области.

– Если говорить о продвижении физической культуры в массы, то здесь какие виды спорта сейчас в приоритете в регионе?

– Это футбол, лыжные гонки (мы должны проводить «Лыжню России»), спортивное ориентирование – те мероприятия, которые называются массовыми физкультурными мероприятиями. Сейчас интерес вызывает развитие лёгкой атлетики. В ближайшее время, буквально в конце мая, будут хорошие мероприятия, которые проводит Федерация спортивного ориентирования: это «Российский азимут». В ближайшее время проводим забег, полумарафон. С 14 мая планируем возобновить проведение мероприятий «Кожаного мяча», отбор и затем выезд на всероссийские соревнования: мы видели, какой результат в том году показала спортивная школа по футболу «Стрела». Так что это основные мероприятия.

– А есть ли виды спорта, которые востребованы среди населения, но пока ещё не сильно развиваются в регионе?

– Наверно, это скандинавская ходьба, воркаут, то есть это виды спорта, которые уже обозначились на федеральном уровне, но как таковых федераций пока нет, не присваиваются спортивные разряды, они находятся сейчас в начальной стадии. И наверно, надо отметить компьютерный спорт. Сама федерация существует не многим более пяти лет, но благодаря пандемии в прошлом году произошёл бум развития компьютерного спорта. На прошлой неделе была коллегия Минспорта, и большее внимание уделялось именно развитию Федерации компьютерного спорта: они вышли за все регламенты, рассказывая о перспективах развития своего вида спорта в России.

– Не всё население воспринимает компьютерный спорт и даже шахматы как что-то спортивное. А что касается воркаута и скандинавской ходьбы, это действительно стало в Псковской области популярным?

– Абсолютно верно. В прошлом году мы поддержали инициативу Минспорта России провести «День скандинавской ходьбы» (есть такое мероприятие) на фоне ограничений, но большая часть пожилого населения с удовольствием вышли на старт. Сейчас рассматриваем вариант проведения ещё одного мероприятия, куда хотим обязательно включить скандинавскую ходьбу, потому что считаем, что перспективы достаточно высокие.

Что касается воркаут-движения, на протяжении нескольких лет Михаил Ведерников поддерживает инициативу установки воркаут-площадок на территориях школ, дворов, и, конечно же, это вызывает у ребят интерес. У нас было мероприятие, где присутствовал Михаил Юрьевич. Поверьте, спортивная подготовка этих ребят просто вызывала у меня удивление: с каким азартом они всё это делали! Поэтому я думаю, что перспективы очень хорошие.

– А скандинавская ходьба – это не просто хобби наших граждан и уже становится организованным видом спорта?

– Абсолютно верно, у них даже есть тренеры, они выходят, тренируются, мы уже планируем проведение мероприятий. Из хобби ходьба превращается именно в вид спорта.

– И не только в Пскове и Великих Луках – в районах тоже?

– В районах тоже есть. Мы разговаривали с тренером буквально на прошлой неделе – действительно, заинтересованность есть: люди встают и идут и параллельно занимаются спортом.

19 мини-стадионов

– Сейчас в регионе достаточно активно идёт строительство пришкольных стадионов. Это несколько программ: одна – «Газпрома», другая – «Единой России». Сколько школ уже получили хорошие стадионы, где они сейчас строятся и где ещё только планируются?

– В этом году реализуется порядка 19 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ). Первый акцент сделан на строительстве трёх ФОКОТов в рамках партийного проекта «Единой России»: эти объекты появятся в Пскове, Великих Луках, и мы вернулись в Новоржев. В 2019 году мы не смогли реализовать новоржевский проект, в этом году Михаил Юрьевич принял решение всё-таки возвести ФОКОТ в городе Новоржеве. На сегодняшний день в этих районах идёт разработка проектной документации, параллельно мы осуществляем закупку оборудования для этих объектов и должны сдать объекты в этом году.

Второе направление, которое мы реализуем в этом году, – это пришкольные стадионы. У губернатора с «Газпромом» была достигнута договорённость о строительстве 11 пришкольных стадионов в девяти муниципальных образованиях области. В школах на сегодняшний день мало где есть хорошие стадионы. Есть куча обращений граждан, где просят возвести пришкольные стадионы, и вот в этом году «Газпром» уже начал возведение пришкольных стадионов. На сегодняшний день приступили к возведению шести пришкольных стадионов – трёх в Пскове, одного в Неелове-2, а также в Куньинском и Новосокольническом районах. После 18 мая планируется приступить к строительству ещё пяти пришкольных стадионов в муниципальных образованиях области.

По плану первые шесть объектов должны быть сданы к 1 июля, то есть шесть школ к 1 июля должны получить стадионы. А оставшиеся должны быть сданы в эксплуатацию к 31 августа – к началу учебного года.

Есть и третье направление – федеральный проект «Спорт – норма жизни», и в четырёх муниципальных образованиях области будет идти строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. В этом году достаточно много объектов, которые мы должны будем возвести для занятий физкультурой.

– Насколько они отличаются между собой?

– Если мы говорим о физкультурно-оздоровительных комплексах открытого типа «Единой России», то в прошлом году строили для зимних видов спорта – возводили хоккейные коробки. К большому сожалению, из-за погодных условий мы не всегда можем их эксплуатировать. В этом году Министерство спорта приняло, я считаю, очень хорошее решение: оно предложило делать зимний и летний варианты. В летнем варианте вместо хоккея будут площадки для баскетбола и волейбола, и Псковская область выбрала именно этот вариант. Они по размеру больше, чем пришкольные стадионы «Газпрома» (те по размеру меньше, потому что должны находиться на территории школы и мы должны войти в типовой проект пришкольного земельного участка).

Что касается федерального проекта, то здесь решение принималось муниципалитетами, они разрабатывали тот проект, который им нужен для развития физической культуры и спорта. В принципе, в рамках всех трёх направлений мы получим мини-стадионы, просто с разной начинкой и разного размера.

Территория ЗОЖ

– Предполагалось, что пришкольные стадионы будут использоваться гражданами близлежащих домов для занятий спортом. Но появилась информация, что там были замечены люди в состоянии алкогольного опьянения, и после этого появилась угроза того, что пришкольные стадионы могут быть закрыты для обычных граждан в связи с тем, что наши люди неправильно себя ведут.

– Мы надеемся, что люди всё-таки будут себя хорошо вести. Если говорить о том, что мы строим за счёт федерального бюджета, то все эти объекты называются центрами внешкольного спорта. Действительно, они должны быть открыты не только для учеников школ. Мы по большей части строим их именно у школ, потому что как-то надо решать и эту проблему. Ну и конечно, основная цель – чтоб жители близлежащих домов приходили и занимались. Обидно, когда некоторые граждане проявляют такие «чудеса» и появляются там, где должен быть здоровый образ жизни, в нездоровом состоянии. Но надеюсь, что такие случаи будут единичные и мы всё-таки не будем применять такие меры.

Что касается пришкольных стадионов «Газпрома», то они и называются пришкольными, цель – занятия детей из школы. Но там уже на усмотрение самой дирекции школ, какое решение они примут, будет ли стадион доступен всем гражданам или нет.

– То есть пока строгих мер не предполагается?

– Нет. Зачем мы строим, чтобы это простаивало? У нас другая цель.

– Недавно было совещание под председательством спикера Псковского областного Собрания Александра Котова о строительстве ФОКОТов в рамках программы «Единой России». Было сказано о том, что при строительстве первых ФОКОТов были допущены одни и те же типичные ошибки и сейчас очень строго к этому отнеслись, чтобы не допустить эти же ошибки при строительстве новых стадионов. Что имеется в виду?

– На протяжении двух лет подготовка основания под физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа находилась в ведении муниципальных образований. Фактически муниципалитет проводил конкурсные процедуры, заключал контракты, работал с подрядчиком. Со стороны Управления капитального строительства по Псковской области осуществлялся строительный надзор.

Действительно, есть недочёты. К сожалению, есть недочёты, которые мы исправить уже не сможем, есть и те, которые по гарантийным обязательствам будут завершены. И второй основной момент – это то, что мы не сдавали в срок эти объекты спорта. Мы должны были ежегодно к 31 декабря торжественно открывать физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. К сожалению, на протяжении двух лет мы этого не делали – были и объективные, и субъективные причины: то не состоялся аукцион, то не позволяла погода. Это влияло на получение в дальнейшем средств из федерального бюджета.

В этом году принято решение, что куратором строительства объектов будет выступать Управление капитального строительства Псковской области. Объекты, которые мы будем строить, за исключением города Пскова (там своё управление капитального строительства), будут находиться под контролем управления капитального строительства. Они проводили конкурсные процедуры, заключали контракт, и мы надеемся, что это позволит более жёстко контролировать ход строительства и не допустить те ошибки, которые были допущены в предыдущие два года.

– На каждом этапе теперь будет более строго контролироваться само строительство?

– Да. Теперь все работы будет принимать управление капитального строительства, специалисты, которые занимаются строительными работами, что, надеемся, позволит избежать нарушений. Уже в прошлом году многие ошибки, которые мы допустили в 2019 году, устраняли, управление капитального строительства выезжало на каждый этап работы и принимало либо не принимало, что позволило в Себежском и Печорском районах не допустить ошибки, допущенные ранее в Плюсском районе и в городе Пскове.

– Есть проблема с маленькими школами, например такими, как № 2 в Пскове, которая не подходит по техусловиям, чтобы попасть в какой-либо проект для строительства ФОКОТа или стадиона. Что будет с такими школами? Есть ли у них шанс получить спортивный стадион?

– Мы признаём, что даже когда представляли в «Газпром» перечень пришкольных стадионов, нам пришлось менять некоторые адреса, потому что у «Газпрома» были свои требования к земельным участкам и выяснилось, что в Пскове не все земельные участки при школах могут соответствовать этим требованиям. Поэтому действительно такая проблема есть. Решить эту проблему силами федерального бюджета сейчас не представляется возможным, потому что они делают акцент на применении типовых проектов, это обязательное условие.

Но вернёмся к воркаут-движению, где на протяжении двух лет в таких школах по поручению Михаила Юрьевича устанавливаются воркаут-площадки, чтобы хоть как-то решить данную проблему. Я знаю, что Псков рассматривает вопросы, когда за счёт средств своего бюджета укладывают футбольные поля, делают подготовку основания. То есть проблема решается, просто, наверно, не теми темпами и не с теми возможностями.

– Сколько всего планируется построить или реконструировать ФОКОТов и пришкольных стадионов за этот год?

– За этот год в общей массе будет 18 объектов спорта.

Если появится такая возможность…

– Вернусь к Артуру Акавову. Были ли какие-то ещё кандидатуры на пост руководителя Ледового дворца? Есть ли вообще кадровая скамейка руководителей, которые могут возглавить в случае чего спортивные учреждения?

– Да, мы выбирали из нескольких кандидатур, то есть нам есть из кого выбирать, и мы надеемся, что даже те кандидатуры, которые были отклонены, всё-таки в дальнейшем проявят себя.

– Кто эти люди?

– Они работают в спортивной сфере, имеют опыт работы именно в спортивных организациях области и города Пскова.

– Вы сами кого рекомендовали?

– Я рекомендовала всех трёх, но выбирали мы…

– Они работают в спорте… Это мальчики или девочки?

– В связи с тем, что мы создавали достаточно большую, мощную структуру и планируем спортивную школу, мы рассматривали в первую очередь кандидатуры мужчин.

– Есть два вопроса от читателей. Во-первых, есть Псков, есть один каток и есть много секций. Говорят, каток трещит по швам. Есть ли возможность открытия в будущем второго катка? И параллельный вопрос: в Великих Луках есть хороший каток, есть секция хоккея, но нет фигурного катания. Родители пишут, просят открыть секцию фигурного катания, 30-40 девочек уже готовы туда пойти, есть тренер – возможно ли открыть там секцию?

– Во-первых, строительство ледовой арены – это очень дорогой проект, а во-вторых, содержание такого объекта – очень дорогостоящий проект. Сейчас основной акцент Министерство спорта делает на малобюджетных объектах спорта и настаивает, что надо строить объекты, которые будут доступны в содержании, доступны для большой части населения. Мы прекрасно понимаем, когда заходим в ледовую арену, во сколько обходится стоимость часа аренды льда исходя из того, что только за свет оплата в месяц больше миллиона рублей. А это сказывается на стоимости льда для занятия спортом.

Поэтому сказать, будем ли мы строить вторую арену, сейчас сложно. Всё-таки наша цель – развивать не только хоккей и фигурное катание, мы с вами испытываем колоссальную потребность в спортивных залах для других видов спорта, мы не можем делать акцент на одном. Да, сейчас стадион «Машиностроитель», его подтрибунные помещения позволят нам закрыть какие-то потребности, но не все. Выстраивается очередь, и основное замечание всех федераций – отсутствие мест для занятия спортом. Но если такая возможность появится, мы не откажемся от неё.

Мы даже в Минспорте на прошлой неделе разговаривали про то, что если бы сейчас, спустя 10 лет, строили Ледовый дворец, мы бы, наверное, строили чуть-чуть по-другому и пытались построить две ледовые арены, чтоб был и тренировочный процесс, и соревновательный. Но тогда мы этого не знали, это сейчас мы опытные.

Что касается открытия отделения фигурного катания, это полномочия муниципального образования. Это муниципалитет принимает решение. Ко мне тоже приходили родители, но повлиять на решение администрации города Великие Луки мы не можем, потому что они исходят из своих возможностей открытия и введения ставок, открытия спортивной подготовки. Такой вопрос обсуждается, и надеюсь, что на уровне муниципалитета всё-таки найдётся компромиссное решение, потому что действительно стали появляться результаты, сейчас у нас действительно хорошие тренеры.

Когда мы несколько лет назад начинали, мы не могли найти тренеров по фигурному катанию и хоккею, нам пришлось приглашать их из соседних государств. Сейчас у нас есть свои тренеры. Вы не поверите, при условии, что у нас нет вакансий, есть заявки желающих трудоустроиться в ледовые дворцы. Так что перспективы хорошие.

Доплата за спорт

– Появилась информация о том, что горожанам, которые захотят заниматься спортом на обновлённом стадионе «Машиностроитель», нужно будет получить специальную карту, пропуск, чтобы туда попасть. Где ещё кроме стадиона «Машиностроитель» будет введена такая система и для чего это делается?

– На сегодняшний день она пока в Псковской области нигде больше не может быть применена. Кто был на стадионе – видел, какая там сейчас система видеонаблюдения. Из-за этого появилось желание сделать так, чтобы ты пришёл и тебя по лицу прочитали, знали, когда зашёл, когда вышел. Поэтому идея очень хорошая.

Сделано это, наверно, больше для того, чтобы болельщики проходили. Пока мы нигде, кроме «Машиностроителя», не рассматриваем такую возможность. Хотели бы её применить и в Ледовом дворце, но это достаточно затратная статья расходов, мы пока её рассматриваем в перспективе.

– То есть это и для тех, кто захочет просто воспользоваться стадионом, чтобы заняться физкультурой, и для посещающих спортивные мероприятия?

– Да.

– Уже предполагается, как это будет выдаваться? Действительно ли это будет бесплатно?

– Стадион «Машиностроитель» – это муниципальный объект, и какое решение будет принято, какая будет программа – мне пока сложно сказать. Это вопрос всё-таки больше к Александру Коновалову, куратору социальной сферы Пскова.

– В соответствии с указом, подписанным Владимиром Путиным, люди, которые платно занимаются спортом в секциях, клубах, могут получить налоговый вычет. Это касается обычных граждан или только спортсменов?

– К 2030 году мы должны обеспечить 70 % населения, занимающихся физической культурой и спортом. Понятно, что большая часть людей ходит именно в платные секции – в фитнес, на плавание. Эта инициатива уже давно обсуждалась, и вот наконец есть выход: теперь каждый гражданин при сдаче декларации может претендовать на получение налогового вычета, возврата в части подоходного налога.

– Насколько это увеличит в регионе число физкультурников? И вообще, есть ли у спорткомитета информация, насколько изменился состав людей, которые занимаются фитнесом? Цифры, может быть, какие-то есть?

– Мы такой учёт не ведём. Тем более в прошлом году фитнес тоже фактически ушёл в онлайн-режим. И когда в прошлом месяце проходило чудесное мероприятие в «Простории», там был онлайн-тренер, занимались в зале, то есть мы сейчас переходим в онлайн-пространство даже в части фитнеса. Кто занимается? Наверно, это больше молодые люди в возрасте до 45-50 лет. Пожилое население там практически не присутствует.

– Пожилое население, как мы уже выяснили, предпочитает скандинавскую ходьбу.

– Уходит в скандинавскую ходьбу с удовольствием.

– Налоговый вычет поможет увеличить число людей, которые будут заниматься спортом?

– Наверно, да. Но на сегодняшний день даже Министерством спорта акцент сделан на том, что надо проводить больше массовых мероприятий, что позволит населению выходить и участвовать исходя из своих возможностей: не каждый может пробежать полумарафон или показать чудесные трюки на воркаут-площадке. Поэтому сейчас комитет прорабатывает несколько проектов, где любой желающий может выйти и поучаствовать в спортивной жизни Псковской области.

– О массовых мероприятиях, которые пройдут в ближайшее время: вы уже упомянули три мероприятия, но что нас ожидает в конце весны – начале лета?

– В конце весны, 25 мая, мы приглашаем всех на «Российский азимут»: это спортивное ориентирование. 31 мая запланирован забег, полумарафон. Конечно же, «Кожаный мяч» – это больше направление спортивных школ. Ну и мы возвращаемся обратно в дворовый футбол, соревнования по которому в том году, к сожалению, не смогли провести: это как раз массовые мероприятия, где может поучаствовать любой желающий.

– Что будет летом?

– Мы возвращаемся к проведению чемпионата России по воздухоплаванию, парусной регаты. Сейчас идёт спартакиада молодёжи. Мы вошли в тот план, который реализовывали ранее. На сегодняшний день по указу губернатора разрешено проведение всех официальных спортивных физкультурных мероприятий при условии соблюдения ограничительных мер. Поэтому, если открыть ленту новостей комитета по спорту и спортивных федераций, можно увидеть, что постоянно проходят спортивные мероприятия.