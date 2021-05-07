Главврач Псковской инфекционной больницы рассказала о самочувствии индийских студентов

20:15, 07 мая 2021, ПАИ

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала корреспонденту ПАИ о медицинском статусе индийских студентов. Первые из них были госпиализированы в Пскове 27 апреля, потом 30 апреля и 4 мая. Их было несколько групп, но все из одной группы.

«На сегодняшний момент русские студенты, которые с ними контактировали, изолированы. Они обследованы и находятся на 14-дневном карантине и наблюдаются врачами.С индийскими студентами ситуация положительная. На сегодняшний день их госпитализировано 50 человек. Только у одного из них есть поражение лёгких КТ-1, то есть 10 % поражения лёгких. И он уже с положительной динамикой, не лихорадит, без нарастания клиники, без нарастания объёма поражения лёгких. У всех остальных КТ-0, то есть данных о коронавирусе нет. Студентов выпишут тогда, когда контрольные мазки будут отрицательными», – сказала Анастасия Повторейко.