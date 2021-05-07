Пенсионерка погибла в результате пожара в Пскове

20:40, 07 мая 2021, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Около 20:00 произошло возгорание квартиры в доме № 40а на улице Коммунальной. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Из квартиры эвакуировали пенсионерку. Женщина получила отравление продуктами горения и находилась в критическом состоянии. Спасатели оказали пострадавшей первую помощь и передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи.

Медики проводили реанимационные мероприятия. Однако спасти пенсионерку не удалось. Констатирована смерть женщины. В настоящее время ожидается прибытие следственно-оперативной группы.