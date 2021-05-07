В Индии студентов с коронавирусом могли и не госпитализировать

21:13, 07 мая 2021, ПАИ

Корреспондент Псковского агентства информации встретился с главврачом Псковской областной инфекционной больницы Анастасией Повторейко, чтобы поинтересоваться судьбой госпитализированных с коронавирусом индийских студентов. И что было бы, если бы молодёжь успела заболеть в Индии?

– Мы следим за ситуацией в мире и Индии. Для нас это важно – оценивать, что происходит в мире, чтобы не допустить данной ситуации в нашей стране.

Поэтому, конечно, в стране, где есть максимальный подъём заболеваемости, есть проблемы с лечением и госпитализацией. Если бы ребята оказались в настоящий момент в Индии, то там бы им не уделили столько внимания и не сделали такой объём обследований. Это как в военное время. Когда в области был пик заболевания, мы вынужденно оценивали тяжесть состояния каждого больного и брали максимально тяжёлых пациентов в первую очередь. У ребят относительно удовлетворительное состояние, там вопрос госпитализации, скорее всего, не стоял бы. Но мы придерживаемся стандартов, они получили лечение в полном объёме.

Мы не задумывались о госпитализации. Ковид, даже лёгкий, может сопровождаться осложнениями, такими как миокардит. Наблюдаем. Возможно, это более лёгкий вариант мутации. Вероятнее всего, это не тот штамм, с которым борется вся Индия. Это штамм отдельный, возможно конкретного региона. Материалы наших студентов отправлены на обследование. Но их штамм не двойной, не такой, с которым связано огромное количество летальных исходов. Сейчас мы получим результаты анализов. Мы надеемся, что это совсем не тот штамм, – сказала Анастасия Повторейко.



