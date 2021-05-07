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Как в Гдове готовились ко Дню Победы

Посадка елей в Гдове. Фото газеты «Гдовская заря»

Насыщенная пятница сегодня выдалась у активных гдовичей. С самого утра стучали ракетками в фойе районного Центра досуга и культуры любители настольного тенниса, пишет газета «Гдовская заря».

Более 20 юных и опытных спортсменов приняли участие в традиционном турнире, который был посвящён 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В актовом зале учреждения к праздничному концерту готовились артисты и творческие коллективы Гдовщины. 9 Мая состоится долгожданная встреча со зрителями, поэтому важно отработать все выступления на отлично.

В полдень начали собираться участники субботника, который организовали ребята из Молодёжного центра. Мальчишки и девчонки навели порядок на набережной и отправились в парк Победы, где принялись за уборку и погрузку прошлогодней листвы.

– Мы на субботник вместе с тренером вышли, с Вячеславом Юрьевичем. Посмотрите, как мы быстро убрали такую большую территорию. Это потому что все вместе, – поделился впечатлениями один из ребят.

Вместе с заместителем главы Гдовского района Вячеславом Беловым это мероприятие поддержал коллектив администрации ГП «Гдов» под руководством главы администрации поселения Ольгой Соколовой. Один за другим наполнялись оранжевые мешки «Мехуборки», незаметно пролетели два часа работы.

Даже начинающийся дождик не остановил благие намерения земляков.

Но и на этом команда волонтёров не остановилась. Взяв необходимый инструмент, ребята отправились сажать саженцы ели в рамках региональной акции «Зелёная область». Десять ёлочек теперь живут в центральном парке-сквере.

 

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