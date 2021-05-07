Миномётная мина обнаружена в Куньинском районе

22:31, 07 мая 2021, ПАИ

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7 мая в деревне Торчилово при проведении садовых работ хозяин участка обнаружил взрывоопасный предмет. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации. Гражданин вызвал на место находки сотрудников экстренных служб.

Специалистами аварийно-спасательной службы идентифицирована миномётная мина калибра 82 миллиметра времён Великой Отечественной войны.

В настоящее время бдительный гражданин и его садовый участок в безопасности.