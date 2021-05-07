Водитель автомобиля Volkswagen сбил двух девушек в Псковском районе
Водитель автомобиля Volkswagen сбил двух девушек в Псковском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
7 мая около 23:00 в деревне Борисовичи вблизи дома № 4 на улице Балтийской водитель автомобиля Volkswagen на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух девушек.
Прибывшие на место происшествия медики оказывают пострадавшим девушкам медицинскую помощь.
На месте происшествия работают сотрудники аварийно-спасательной службы и бригада скорой медицинской помощи. Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства произошедшего.
Комментарии: 0 Обсудить >>>