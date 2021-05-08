В Псковской области за последние сутки обезврежены три гранаты

09:21, 08 мая 2021, ПАИ

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В Псковской области за 7 марта были обезврежены три взрывоопасных предмета. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Псковской области.

Силами МЧС были нейтрализованы две ручные гранаты Ф-1 в городе Остров на улице 25-го Октября и выстрел от подствольного гранатомёта ВОГ-25 в Опочецком районе, вблизи деревни Искаки.