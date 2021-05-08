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Общество

День памяти и примирения отмечается 8 мая

8 мая отмечается День памяти и примирения, посвящённый погибшим во Второй мировой войне. Об этом сообщает calend.ru.

22 ноября 2004 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией № A/RES/59/26 провозгласила 8 и 9 мая днями памяти и примирения и, признавая, что государства-члены могут иметь свои дни Победы, освобождения и празднования, предложила всем государствам-членам, организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.

В эти дни во многих европейских странах проходят различные памятные мероприятия – торжественные собрания, встречи с ветеранами и их чествование, смотры исторической военной техники, реконструкция некоторых битв и, конечно же, возложение цветов и венков к Вечному огню и Могиле Неизвестного Солдата. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса многие традиционные мероприятия либо не проходят, либо проходят, но в ограниченном режиме.

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