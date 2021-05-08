В Псковской области за последние сутки произошло две аварии и пять пожаров
За 7 мая в Псковской области случились два ДТП и пять пожаров, сообщает ЦУКС Главного управления МЧС России по Псковской области.
Силами МЧС были ликвидированы пожары в деревнях Мостище и Селявы Себежского района, на улице Новые Бутырки в Печорах, на улице Коммунальной в Пскове и в деревне Мосеево Новоржевского района.
Автомобильные аварии произошли вчера на улице Юбилейной в Пскове и в деревне Борисовичи Псковского района.
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