46 человек погибло при пожарах в Псковской области за четыре месяца

09:40, 08 мая 2021, ПАИ

С января по апрель 2021 года в Псковской области зарегистрировано 2 002 пожара. В них погибло 46 человек. В результате пожаров травмы получили 24 человека, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Из числа погибших людей 14 – люди пенсионного возраста, 27 – лица без определённого рода деятельности, 4 – рабочие, 1 – инвалид.

За четыре месяца пожары уничтожили 198 строений, 14 единиц автотранспорта и нанесли материальный ущерб в размере 8 млн 85 тысяч рублей. При пожарах спасено 207 человек, материальные ценности на сумму 14 млн 379 тысяч рублей, 446 строений, 5 единиц автотранспорта.

Основными причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнём (1 726 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (118), нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования (100), на транспорте (23), поджоги (26), иные (9).