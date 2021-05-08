Дополнительные программы в области искусств наиболее популярны среди псковских детей

10:05, 08 мая 2021, ПАИ

В Псковской области дополнительные программы в области искусств пользуются самой большой популярностью среди детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

По состоянию на конец 2020 года, в Псковской области деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей осуществляли 288 организаций, из них 77 (26,7 %) – это организации дополнительного образования детей.

Среди программ дополнительного образования самыми массовыми и популярными являлись программы в области искусств (по ним занимались 32,7 тысячи детей), социально-педагогического направления (24,2 тысячи детей), в области физической культуры и спорта (22,6 тысячи детей).

По техническим направлениям дополнительных общеобразовательных программ обучалось 11,3 тысячи детей, естественнонаучным – 10,2 тысячи, туристско-краеведческим – 5,3 тысячи.

Кроме того, по дополнительным предпрофессиональным программам, направленным на выявление одарённых детей в раннем возрасте, в области искусств занималось 4,2 тысячи детей, в области физической культуры и спорта – 2,3 тысячи детей.

В 2020 году численность педагогических работников, осуществляющих обучение по дополнительным общеобразовательным программам для детей, составила 3,5 тысячи человек. Из них 75 % имели высшее образование.

Численность педагогов дополнительного образования составила 1,4 тысячи человек, или 38,7 % в общей численности педагогических работников.