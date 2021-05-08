Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дополнительные программы в области искусств наиболее популярны среди псковских детей

В Псковской области дополнительные программы в области искусств пользуются самой большой популярностью среди детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

По состоянию на конец 2020 года, в Псковской области деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей осуществляли 288 организаций, из них 77 (26,7 %) – это организации дополнительного образования детей.

Среди программ дополнительного образования самыми массовыми и популярными являлись программы в области искусств (по ним занимались 32,7 тысячи детей), социально-педагогического направления (24,2 тысячи детей), в области физической культуры и спорта (22,6 тысячи детей).

По техническим направлениям дополнительных общеобразовательных программ обучалось 11,3 тысячи детей, естественнонаучным – 10,2 тысячи, туристско-краеведческим – 5,3 тысячи.

Кроме того, по дополнительным предпрофессиональным программам, направленным на выявление одарённых детей в раннем возрасте, в области искусств занималось 4,2 тысячи детей, в области физической культуры и спорта – 2,3 тысячи детей.

В 2020 году численность педагогических работников, осуществляющих обучение по дополнительным общеобразовательным программам для детей, составила 3,5 тысячи человек. Из них 75 % имели высшее образование.

Численность педагогов дополнительного образования составила 1,4 тысячи человек, или 38,7 % в общей численности педагогических работников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к решению сделать большие майские выходные?
Проголосовать >>>

08 мая 2021

Программа «Лечебное дело» ПсковГУ прошла госаккредитацию
08 мая 2021

ФОТОФАКТ: Для ветерана Великой Отечественной войны провели концерт прямо во дворе её дома
08 мая 2021

В Палкинском районе почтили память солдат Великой Отечественной войны

08 мая 2021

250 елей посадили в Порхове по проекту «Зелёная область»
08 мая 2021

Стали известны самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
08 мая 2021

Парад Победы в Пскове Псковское агентство информации покажет в прямом эфире
08 мая 2021

Ещё 57 человек заразились коронавирусом в Псковской области
08 мая 2021

В Псковской области состоялся праздничный автопробег в честь Дня Победы

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...