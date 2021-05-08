В Пскове состоялась генеральная репетиция парада в честь Дня Победы
7 марта в Пскове прошла репетиция парада в честь Дня Победы, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
В этом году праздничное шествие пройдёт на улице Кузнецкой у монумента «Могила Неизвестного Солдата» и возле стелы «Город воинской славы».
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой парад Победы пройдёт в закрытом формате. Увидеть праздничное шествие можно будет в онлайн-трансляции на сайте ПАИ.
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