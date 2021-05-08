В Пскове состоялась генеральная репетиция парада в честь Дня Победы

10:07, 08 мая 2021, ПАИ

7 марта в Пскове прошла репетиция парада в честь Дня Победы, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В этом году праздничное шествие пройдёт на улице Кузнецкой у монумента «Могила Неизвестного Солдата» и возле стелы «Город воинской славы».

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой парад Победы пройдёт в закрытом формате. Увидеть праздничное шествие можно будет в онлайн-трансляции на сайте ПАИ.