В Псковской области состоялся праздничный автопробег в честь Дня Победы

11:20, 08 мая 2021, ПАИ

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7 мая состоялся автопробег в честь Победы в Великой Отечественной войне с возложением цветов на воинских захоронениях Псковской области, сообщает газета «Плюсский край».

Автомобилисты проехали по маршруту Плюсса – Посолодино – Комарово – Почап – Ореховно – Ляды – Плюсса и Плюсса – Малые Льзи – Заполье – могила Героя Советского Союза Новикова – Замошье – Плюсса. Участники акции посетили места захоронения солдат и возложили на них венки.