Ещё 57 человек заразились коронавирусом в Псковской области
В Псковской области за последние сутки подтверждено 57 новых случаев заражения COVID-19, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
За последний день в регионе было проведено 1 459 исследований на коронавирусную инфекцию, из них положительными оказались 57.
Всего в Псковской области у 36 788 человек был обнаружен COVID-19.
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