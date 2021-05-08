Ещё 57 человек заразились коронавирусом в Псковской области

11:38, 08 мая 2021, ПАИ

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В Псковской области за последние сутки подтверждено 57 новых случаев заражения COVID-19, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

За последний день в регионе было проведено 1 459 исследований на коронавирусную инфекцию, из них положительными оказались 57.

Всего в Псковской области у 36 788 человек был обнаружен COVID-19.