Сотрудники ГИБДД Печорского района провели акцию в честь Дня Победы
Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский» провели акцию, посвящённую Дню Победы, сообщает «Печорская правда».
7-го мая сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский» останавливали автомобилистов, чтобы поздравить их с наступающим важным праздником и подарить наклейку с памятной датой Дня Победы.
В акции принимали участие начальник ОГИБДД МО МВД России «Печорский» Никита Евдокимов, сотрудники ОГИБДД Анна Вторая, Злата Кривушина, Александр Стёпин, Константин Куденков и представитель добровольной народной дружины Игорь Гранов.
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