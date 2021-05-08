Жилой дом загорелся в Дновском районе
8 мая около 11:00 в деревне Филиппково Дновского района произошло возгорание жилого дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Дновец».
Прибывшие на место происшествия пожарные подразделения ликвидировали возгорание в полыхавшем открытым огнем доме.
В настоящее время идет разбор завалов. Предположительно в сгоревшем доме находился мужчина. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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