В Великих Луках состоится финал Кубка по фигурному катанию

12:22, 08 мая 2021, ПАИ

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В Великих Луках пройдёт финал детского Кубка городов Северо-Западного федерального округа по фигурному катанию. Об этом сообщила председатель федерации фигурного катания Псковской области Юлия Зайцева.

Как рассказала Юлия Зайцева, в соревнованиях будут участвовать 100 спортсменов возрастом от шести до пятнадцати лет из Пскова, Новгорода, Великих Лук, Санкт Петербурга и области.

Ежегодно для проведения состязаний выбирают новый город. И в этом году Великие Луки получили возможность принять турнир у себя в Ледовом дворце.

Турнир проводится для пропаганды здорового образа жизни и популяризации фигурного катания в нашей области.