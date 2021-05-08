250 елей посадили в Порхове по проекту «Зелёная область»
Сегодня в Порхове были заложены еловые аллеи в рамках реализации проекта «Зелёная область», сообщает газета «Порховский вестник».
Силами волонтёров было посажено 250 молодых деревьев вокруг памятника воинам-десантникам 6-й роты и на территории Дома ремёсел.
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