В Палкинском районе почтили память солдат Великой Отечественной войны
На братских захоронениях Палкинского района состоялись церемонии возложения цветов в честь Дня Победы, сообщает газета «Льновод».
В церемонии в посёлке Палкино приняли участие заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко и управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области Наталья Мельникова.
Председатель Совета ветеранов Палкинского района Александр Королев и глава администрации городского поселения «Палкино» Олеся Попова призвали псковичей помнить о великом подвиге солдат, защитивших нашу родину.
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