ФОТОФАКТ: Для ветерана Великой Отечественной войны провели концерт прямо во дворе её дома
В посёлке Палкино для ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Прокофьевны Иудиной работники районного Центра досуга провели праздничный концерт прямо во дворе её дома. Фото предоставлено газетой «Льновод».
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08 мая 2021
ФОТОФАКТ: Для ветерана Великой Отечественной войны провели концерт прямо во дворе её дома
08 мая 2021
В Палкинском районе почтили память солдат Великой Отечественной войны