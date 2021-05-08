ФОТОФАКТ: Для ветерана Великой Отечественной войны провели концерт прямо во дворе её дома

Отлично. Больше планов, больше возможностей отдохнуть.

Отлично! Уеду на дачу.

Позитивно, но для меня это слишком много.

Не поддерживаю такое решение. Границы закрыты, а местные путевки дорогие. Дома сидеть не хочется.