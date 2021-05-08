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Спорт

Названы победители соревнований «Белая ладья» в Псковской области

Команда ЦО «Псковский педагогический комплекс»

Итоги регионального этапа открытых всероссийских соревнований «Белая ладья» подвели в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент региональной Федерации шахмат Дмитрий Шахов.

Соревнование организовали и провели под руководством директора ГБОУ дополнительного образования детей Псковской области «Региональный центр шахматного образования и спорта» Александра Шпака совместно с региональной Федерацией шахмат при поддержке комитета по образованию и комитета по спорту Псковской области. Данные соревнования включены в областную спартакиаду учащихся Псковской области.

По итогам муниципальных этапов в региональный финал имели право попасть по одной команде, которые представляли общеобразовательные организации муниципалитетов, три команды из Пскова, две – из Великих Лук. Турнир обслуживала главная судейская коллегия во главе со спортивными судьями первой категории Светланой Ханнановой (главный судья) и Андреем Лилейкиным (главный секретарь).

«К сожалению, в связи с COVID-19 в этом соревновании не смогли приять участие школьники из Новоржевского района. Поскольку в Псковской области сложилась сложная эпидемиологическая обстановка, организаторы соревнований приняли все необходимые меры, предписанные Роспотребнадзором. Поэтому представители команд и спортивные арбитры обязаны были носить маски, а все участники играть только в масках и перед каждым туром проходить процедуру измерения температуры и обработку рук антисептическими средствами защиты. Помощь в обеспечении антисептическими средствами защиты предоставил заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин», – рассказали организаторы соревнований.

Команда Лицея № 11 (Великие Луки)

По итогам соревнований победителем стала команда Центра образования «Псковский педагогический комплекс», команда лицея № 11 из Великих Лук заняла второе место. Ученики из школы № 23 Пскова завоевали третье место.

Команда школы № 23 (Псков)

Теперь команда школьников Центра образования «Псковский педагогический комплекс» (состав команды – Александр Кульнев, Владислав Мерзанюков, Кристина Стельмашёнок и Эвелина Галаханова) под руководством тренера Сергея Кульнева будет представлять Псковскую область на всероссийском турнире, который пройдёт с 29 мая по 5 июня в Краснодарском крае в AMAKS Курорт «Орбита».

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