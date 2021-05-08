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О значении для Псковской земли памятника Знамени Победы рассказал Юрий Алексеев

Знамя, ставшее главным символом Победы в Великой Отечественной войне, принадлежало 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской дивизии. О том, почему важно увековечить роль Псковской земли в истории Победы, рассказал председатель Совета ветеранов Себежского района Юрий Алексеев.

В канун Дня Победы жители Псковской области собирают средства на создание памятника Знамени Победы в Идрице, который позволит увековечить роль этого места в зарождении главной военной реликвии Великой Отечественной войны.

«Легендарная Псковская земля, её героическая история, её вклад в историю России, на мой взгляд, несколько недооценены. И поэтому увековечение нашей земли главным символом Победы, знаменем 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской дивизии, на мой взгляд, заслуженно и честно», – подчеркнул Юрий Алексеев.

Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, внести свой вклад в появление знакового для Псковщины монумента можно, сделав пожертвование с пометкой «на Знамя Победы» через специальный QR-код или по реквизитам.

Мемориал будет возведён под Идрицей. Проект будет реализован при поддержке благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Для изготовления памятного знака, макет которого был выбран по итогам всероссийского творческого конкурса, планируется собрать порядка 16 млн рублей.

Напомним, что по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 30 апреля внесено в список региональных памятных дат. Крупный железнодорожный узел Идрица был освобождён от немецко-фашистских захватчиков в полдень 12 июля 1944 года в ходе кровопролитных боёв. После этого восемь дивизий получили наименование «Идрицкая». Новость о присвоении наименования застала 150-ю мотострелковую дивизию 25 июля во время боёв в Латвии. В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года военнослужащие соединения водрузили штурмовое знамя на крыше Рейхстага в Берлине, что означало полный разгром врага.

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