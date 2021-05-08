В Стругокрасненском районе почтили память павших воинов

14:07, 08 мая 2021, ПАИ

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Сегодня в Стругокрасненском районе состоялось возложение цветов к братской могиле погибших в Великую Отечественную войну солдат. Об этом сообщает газета «Струги».

В деревне Щир Марьинской волости прошла акция «Памяти павших будьте достойны!». У братского захоронения, в котором покоится 120 советских солдат, состоялась церемония возложения цветов.

Память защитников Отечества почтили глава района Александр Волков, его заместитель Ольга Васильева, председатель районного Собрания депутатов Николай Суходольский, командиры и замполиты воинских частей из Владимирского Лагеря, председатель районного Совета ветеранов Любовь Яковлева и глава сельского поселения «Марьинская волость» Наталья Бармашова.