Начался сбор средств на создание народного мемориала, посвящённого рождению Знамени Победы

14:13, 08 мая 2021, ПАИ

Начался сбор средств на создание народного мемориала, посвящённого рождению Знамени Победы, сообщает Telegram-канал «Псковские новости».

Официальный хештег проекта народного мемориала – #Знаменибыть60. Тем, кто хочет поддержать акцию или уже сделал пожертвование, следует разместить пост об этом у себя в соцсетях с этим хештегом.

Средства можно перечислять по QR-коду:

Для перечисления добровольного пожертвования помимо специализированного QR-кода можно воспользоваться реквизитами. Перечисление производится с пометкой «на Знамя Победы».

Псковское агентство информации будет регулярно публиковать данные о сборе средств.

Мемориал будет возведён под Идрицей. Проект будет реализован при поддержке благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Для изготовления памятного знака, макет которого был выбран по итогам всероссийского творческого конкурса, планируется собрать порядка 16 млн рублей.

Напомним, что по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 30 апреля внесено в список региональных памятных дат. Крупный железнодорожный узел Идрица был освобождён от немецко-фашистских захватчиков в полдень 12 июля 1944 года в ходе кровопролитных боёв. После этого восемь дивизий получили наименование «Идрицкая». Новость о присвоении наименования застала 150-ю мотострелковую дивизию 25 июля во время боёв в Латвии. В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года военнослужащие соединения водрузили штурмовое знамя на крыше Рейхстага в Берлине, что означало полный разгром врага.