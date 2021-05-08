Время нового. Главные события месяца глазами экспертов. Апрель 2021 года

14:59, 08 мая 2021, ПАИ

Весна, как известно, время обновления природы. В этому году природа обновляться не спешит, зато в общественно-политическом пространстве Псковской области за апрель произошло много нового: от открытий до назначений, от голосования до проектов.

По итогам каждого месяца редакция Псковского агентства информации формирует список наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В составлении рейтинга по приглашению редакции принимают участие эксперты – представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Наши эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам выставленных оценок выводится средний балл, на его основе формируется рейтинг «Топ-10 событий месяца».

ТОП-5

5-е место. Кандидат от «Единой России» Юрий Семенов избран главой Порховского района

Досрочные выборы главы Порховского района оказались, как бы правильно подобрать слово, рутинными. Ни скандалов, ни интриг, ни по большому счёту конкуренции. Мы уже много раз обсуждали порховскую кампанию в рамках видеопроекта «Псковский телеграм», поэтому только кратко обозначим некоторые моменты. На которые обратили внимание и наши эксперты.

Региональные отделения политических партий к выборам в Порхове отнеслись спустя рукава. Подозреваем, что ещё на стадии выдвижения, сидя на своих собраниях, партийцы только что не ныли: «Ну во-о-от опять! Может, не будем выдвигать, бесполезно же!» Некоторые всё-таки нашли в себе силы поскрести по сусекам и найти кандидатов, другие — кандидаты Игори — пошли на выборы уже по привычке.

Третьи, например «Яблоко», на муниципальные выборы, как говорят в народе, просто забили. А ведь «яблочники» долгое время заявляли, что муниципальные кампании являются для них стратегически важными, они позволяют создавать базу, фундамент для более крупных выборов, напоминает один из наших экспертов. Однако за последние два года стратегия изменилась. Или же «Яблоко» копит ресурсы для кампании в Собрание и Госдуму. Просто потому, что в случае поражения шансов у этой партии больше не будет.

День голосования прошёл спокойно, территориальная избирательная комиссия сработала профессионально, даже у так называемых независимых наблюдателей не возникло острых вопросов. Победу одержал единоросс Юрий Семенов, и для многих жителей важным фактором для выбора в его пользу стала биография кандидата: в районе её хорошо знали, выбирали своего.

«Единая Россия» записывает на свой счёт очередные успешные выборы, конкуренты снова курят в сторонке. А ведь им ещё надо будет находить сильных кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание. Как говорится, бросай курить, вставай…

4-е место. В Псковской области впервые проходит массовое онлайн-голосование за выбор территорий благоустройства

Почти в самом конце апреля по всей России, включая Псковскую область, началось онлайн-голосование за выбор территорий для благоустройства в 2022 году. Этому предшествовала мощная информационная кампания, что, безусловно, дало свои плоды: жители активно голосуют на портале 60.gorodsreda.ru. Но, как отмечают наши эксперты, куда важнее, что проекты для голосования активно лоббируют сами местные сообщества: муниципальные депутаты, местные жители. В социальных сетях, по телефону, эсэмэсками: «Зайди, проголосуй, пожалуйста».

В Псковской области в голосовании участвуют 96 проектов разной степени проработки. Одни — это просто фотографии неприглядного состояния территории, которую предлагается благоустроить, другие — уже готовые эскизные проекты.

Важный момент: один человек может проголосовать только за один проект. Даже если вы хотите поддержать проект в каком-то другом регионе, портал для голосования вам это не даст сделать, так как номер телефона, с которого вы голосовали, уже зафиксирован.

Правда, это легко можно обойти, если у вас несколько номеров. Вряд ли это, конечно, скажется, на итогах голосования, но лазейка всё-таки есть, и её разработчикам предстоит ещё устранить. По мнению наших экспертов, куда большее значение будет иметь, как хорошо со своими избирателями, жителями поработают местные власти, которые заинтересованы в том, чтобы именно в их муниципалитет пришли региональные и федеральные средства на благоустройства. Обидно будет, разработав качественный проект, остаться ни с чем только потому, что не зазывал всех за него голосовать.

3-е место. И. о. председателя комитета по культуре Псковской области назначена Ольга Тимофеева

Кадровая ротация в комитете по культуре региона стала заметным событием по нескольким причинам. «Ушедшая с поста Жанна Малышева – один из немногих кадров, который остался ещё от предыдущего главы региона. <...> Расстались по-джентльменски, публичных претензий к ней со стороны губернатора предъявлено не было. <...> Решение, которое напрашивалось давно», – вот некоторые комментарии экспертов ПАИ.

«Было впечатление, что команда Михаила Ведерникова уже сформировалась. Но, как показывает история с комитетом по культуре, ничто не вечно под луной», – отметил один из них.

Вопросы к Жанне Малышевой всё же были. Часть из них касалась её непубличности, на что неоднократно указывали журналисты. Комитет по культуре – одно из фронт-ведомств в линейке органов региональной исполнительной власти и по роду своей деятельности обязан быть публичным. Но у Жанны Малышевой с этим не задавалось с самого начала.

Кроме того, очаги активности в сфере культуры находились за пределами комитета и развивались, по сути, без участия ведомства. И филармония, и театр являются вполне самостоятельными игроками. Они не просто успешно справляясь с работой, но и за несколько лет стали флагманами культурной политики региона. Так что ничего удивительного в том, что пост руководителя комитета по культуре был предложен директору концертно-театральной дирекции Ольге Тимофеевой.

Степень её эффективности (да и публичности) тоже нам ещё только предстоит оценить. Но пока губернатор Михаил Ведерников в своих кадровых назначениях не ошибался, констатирует один из экспертов ПАИ.

2-е место. Глава Минстроя Ирек Файзуллин поддержал идею благоустройства территории вокруг монумента князю Александру Невскому на Соколихе

Ирек Файзуллин оказался в Псков в один день вместе с нашим сенатором, секретарём Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Региональные власти ненавязчиво использовали приезд министра как возможность в том числе и пролоббировать нужные региону проекты. Одним из них оказался амбициозный план создания на горе Соколихе у подножия монумента Александру Невскому парка.

Пока от проекта есть идея и рендеры. И ориентировочная стоимость – 1 миллиард рублей. Очевидно, сумма для Псковской области неподъёмная, тут надо встраиваться в федеральные программы. Повод для этого есть: 800-летие Александра Невского. Лобби, как оказывается, есть тоже.

Прямо скажем, что высоко оценив сам факт поддержки Файзуллиным идеи создания парка, часть экспертов Псковского агентства информации прогнозируют перспективы реализации проекта довольно скептически. «В Псковской области пока нет опыта реализации таких дорогих проектов с общественными корнями. С учётом большого количества дорогостоящих проектов в самых разных секторах, как уже идущих, так и заявленных, от парка «Россия — моя история» до капремонта Ольгинского моста, как бы не пришлось выбирать, на что именно регион хочет получить средства в первую очередь», – рассуждает один из экспертов.

«Не очень понятно, каким образом сложилась стоимость проекта, если его пока как такового нет. Оценочная стоимость в один миллиард – это очень смелая оценка», – говорит другой наш собеседник.

Эскизы проекта по распоряжению губернатора должны появиться в конце мая. Предстоит и этап его публичного обсуждения – весьма непростой этап, учитывая историю публичных дискуссий в Псковской области.

Однако нам вместе с экспертами хочется верить, что парк на Соколихе всё-таки действительно появится.

1-е место. Губернатор Михаил Ведерников провёл большую пресс-конференцию в новом медиацентре Псковского агентства информации

Площадкой для большой пресс-конференции глава региона Михаил Ведерников избрал новый медиацентр ПАИ. Его общение с прессой стало первым мероприятием на этой новой площадке, аналогов которой, признают даже конкуренты, в регионе пока нет.

Губернатору задавались вопросы о самом широком круге сфер, порой касающихся, скорее, работы муниципальных властей. Однако ни один из них глава региона «футболить» не стал.

Некоторые вопросы ранее задавались его заместителям, но Ведерников, отмечают эксперты, отвечал на них более детально. Одной их таких тем стала судьба псковского аэропорта.

Эксперты также обратили внимание ещё на один момент: псковский губернатор по-прежнему избегает громких публичных или резких заявлений в общении с прессой. «Тактичность – пунктик Михаила Ведерникова. В очередной раз показал, что он не сторонник устраивать хайп. Хотя поводы у него явно были: и концерт в Ледовом, и кадровые решения», – отметил один из наших экспертов.

Большие пресс-конференции губернатора проходят не так часто, как этого хотелось бы. Теперь журналистская братия гадает, пройдёт ли очередная до выборов в сентябре или уже после. Как бы то ни было, Михаилу Ведерникову в мае предстоит выступить с отчётом о работе за 2020 год перед Псковским областным Собранием, а это и послание губернатора, и ответы на вопросы. Так что ждём.

ТОП-10

Место

Событие

Средний балл по оценкам экспертов

1-е

Губернатор Михаил Ведерников дал большую пресс-конференцию в новом медиацентре Псковского агентства информации

9,4 балла

2-е

Глава Минстроя Ирек Файзуллин поддержал идею благоустройства территории вокруг монумента князю Александру Невскому на Соколихе

9 баллов

3-е

И. о. председателя комитета по культуре Псковской области назначена Ольга Тимофеева

8,8 балла

4-е

В Псковской области впервые проходит массовое онлайн-голосование за выбор территорий благоустройства

7 баллов

5-е

Кандидат от «Единой России» Юрий Семенов избран главой Порховского района

6,8 балла

6-е

Началось формирование нового состава Общественной палаты Псковской области

6,5 балла

7-е

Ираида Сивачева покинула пост главного врача Центра СПИД

6 баллов

8-е

Концерт Клавы Коки в Пскове прошёл с многочисленными нарушениями ограничительных мер по борьбе с ковидом

5,5 балла

9-е

Форум «Территория смыслов» прошёл в Псковской области

5 баллов

10-е

И. о. директора Ледового дворца назначен Артур Акавов

4,5 балла