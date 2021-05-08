Четыре очага коронавируса остаются активными в Псковской области

15:27, 08 мая 2021, ПАИ

По состоянию на утро 8 мая в Псковской области остаются активными четыре очага коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области зарегистрирован 36 731 случай заражения коронавирусом, 28 704 пациента выздоровело, 361 человек умер.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.