Пешеход попал под колёса иномарки в Островском районе
7 мая около трёх часов ночи на 1-м километре автодороги Остров – Новоржев водитель иномарки совершил наезд на пешехода, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
По предварительным данным, в момент ДТП 40-летняя жительница города Острова переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина получила ушиб тазобедренного сустава слева. Пострадавшей оказана медицинская помощь.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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