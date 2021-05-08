Автомобиль Ford загорелся на улице Рокоссовского в Пскове

16:33, 08 мая 2021, ПАИ

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8 мая около 12:59 поступило сообщение о возгорании автомобиля Ford на улице Рокоссовского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. В пострадавшем в результате пожара автомобиле Ford 2008 года выпуска выгорел моторный отсек и салон. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке автомобиля.

На месте происшествия работал первый пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Псковской области.