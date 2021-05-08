Михаил Ведерников вместе с сыном почтили память павших воинов

16:45, 08 мая 2021, ПАИ

В канун Дня Победы губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с сыном почтили память погибших защитников Отечества и возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Пскове, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

В церемонии также приняли участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава администрации Пскова Александр Братчиков и командир Псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии Сергей Чубарыкин.