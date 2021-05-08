Михаил Ведерников вместе с сыном почтили память павших воинов
В канун Дня Победы губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с сыном почтили память погибших защитников Отечества и возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Пскове, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
В церемонии также приняли участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава администрации Пскова Александр Братчиков и командир Псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии Сергей Чубарыкин.
Комментарии: 0 Обсудить >>>