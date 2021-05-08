Из подъезда жилого дома в Пскове украли велосипед
6 мая псковичка сообщила о краже велосипеда марки Stern. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. По предварительной информации, велосипед был похищен из подъезда жилого дома. Обстоятельства произошедшего выясняются.
По факту кражи велосипеда возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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