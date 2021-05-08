Из подъезда жилого дома в Пскове украли велосипед

18:20, 08 мая 2021, ПАИ

6 мая псковичка сообщила о краже велосипеда марки Stern. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. По предварительной информации, велосипед был похищен из подъезда жилого дома. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По факту кражи велосипеда возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.