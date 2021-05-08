В канун Дня Победы в Островском районе высадили саженцы ёлок
В канун Дня Победы марафон добрых дел продолжили добровольцы Островского района, высадив саженцы ёлок, пишет газета «Островские вести».
В рамках акции «Зелёная область», которую инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, жители района высадили маленькие сортовые ёлочки, предоставленные псковским питомником.
Деревья будут расти и набираться сил у памятника воинам-интернационалистам около Центра культуры «Юбилейный». Акция «Зелёная область» проходит во всех районах Псковской области.
В Пыталовском районе в сквере имени 30-летия освобождения от фашистов возложили венки к обелиску воинам
Венки и цветы легли к могилам солдат, упокоенных в братском захоронении в деревне Церковище
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