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В канун Дня Победы в Островском районе высадили саженцы ёлок

В канун Дня Победы марафон добрых дел продолжили добровольцы Островского района, высадив саженцы ёлок, пишет газета «Островские вести».

В рамках акции «Зелёная область», которую инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, жители района высадили маленькие сортовые ёлочки, предоставленные псковским питомником.

Деревья будут расти и набираться сил у памятника воинам-интернационалистам около Центра культуры «Юбилейный». Акция «Зелёная область» проходит во всех районах Псковской области.

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