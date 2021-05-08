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Общество

В России возможно сокращение трудовых часов в рабочей неделе

В России возможно сокращение трудовых часов в рабочей неделе, пишут «Известия» со ссылкой на первого зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского. При этом он подчеркнул, что полноценного перехода на четырёхдневную рабочую неделю пока не стоит ожидать.

«В обозримом будущем, я думаю, всё-таки может произойти снижение именно числа часов в рабочей неделе. Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена», – поделился зампред с журналистами.

Как объяснил Рязанский, для некоторых категорий россиян в ближайшем будущем может быть сокращена рабочая неделя. В первую очередь это коснётся молодых мам.

«Такого рода тенденция обязательно будет. Я уже не говорю о том, что сам характер удалённой работы уже позволяет многие такие традиционные виды занятости поменять», – отметил чиновник.

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В России возможно сокращение трудовых часов в рабочей неделе

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