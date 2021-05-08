В Усвятском районе возложили цветы на могилу Героя Советского Союза Виктора Егоровича Бонина

19:45, 08 мая 2021, ПАИ

8 мая глава Усвятского района Дмитрий Петров, заместитель главы администрации Усвятского района Светлана Ермакова, волонтёры Усвятского молодёжного центра возложили цветы на могилу Героя Советского Союза Виктора Егоровича Бонина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Новая жизнь».

«Герой Советского Союза Бонин Виктор Егорович родился в 1918 году в деревне Антропово. После окончания школы младших танковых специалистов получил специальность механика-водителя танка. Боевое крещение получил в ожесточённых боях в районе Козельска. Особенно отличился в боях при форсировании реки Oдер и удержании плацдарма на его левом берегу», – пишет издание.

За образцовое выполнение боевого приказа, за стремительные и умелые действия при форсировании реки Одер и за героизм, проявленный в боях зa удержание захваченного плацдарма, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Виктору Егоровичу Бонину присвоено звание Героя Советского Союза. Он награждён также орденом Отечественной войны первой степени, медалями.